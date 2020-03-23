إطلاق حملة نظافة واسعة بطبرق للوقاية من فيروس كورونا

أخبار ليبيا 24-خاص

أطلقت شركة الخدمات العامة في طبرق حملة نظافة كاملة على الكورنيش وعدد من الأحياء لجمع القمامة ومخلفات البناء المتكدسة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وانتقد، عمر الطيب الشريف، مدير شركة، قيام المواطنين بشكل متكرر برمي مخلفات البناء على شاطئ الكورنيش، مشيرًا إلى أن هذه الحملة هي الخامسة لتنظيف كورنيش طبرق. وأشار الشريف، إلى أن بلدي طبرق متعاون مع الشكرة، لكن المواطنين غير متعاونين.

وقال الشريف، “إن شركة خدمات النظافة لم تتوقف يوما واحدا رغم ما تعانيه من ظروف بنقص الإمكانيات والمعدات والرواتب عن أداء واجبها”

وأضاف، “واجبنا الوطني خلال هذه الفترة يحتم علينا الوقوف من أجل نظافة طبرق للمساهمة في التصدي لفيروس كورونا الذي أجتاح العالم ووصل إلى الدول المجاورة”.

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