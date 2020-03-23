الحاسي : لا وجود لفيروس كورونا في ليبيا حتى الآن

قال المتحدث باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الدكتور أحمد الحاسي إنه لا وجود للفيروس المستجد في ليبيا حتى الآن.

وأضاف الحاسي أن عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا داخل ليبيا بلغت 29 حالة منها 26 أثبتت التحاليل البيولوجية خلوها من الفيروس.

وشدد الحاسي على المواطنين في كامل ليبيا المكوث في منازلهم وعدم الخروج إلا في الحالات الضرورية لأنه سيعطي فرصة للتحكم في أي حالة وبائية ومعرفة البؤرة الوبائية إن ظهرت.

وأكد المتحدث باسم اللجنة العليا أن الاسبوعين القادمين هما الأكثر أهمية على الاطلاق في تاريخ ليبيا ، موضحا أن هذه الفترة هي مدة حضانة الفيروس وأنه في حال وجود أي إصابة بالفيروس في ليبيا ستظهر خلال هذه الفترة.

وحول ما يتداول عن نجاعة عقار البلاكونيل الخاص بالملاريا في علاج كورونا أكد الحاسي أن معظم الدراسات في الصين وأغلب الدول الموبوءة بالفيروس أثبتت أن عقار البلاكونيل فعال في المرحلة الثالثة والرابعة ، مطالبا المواطنين بالتريث في شراء هذا العقار وتركه إلى مستحقيه إذا ما سجلت حالات إصابة بفيروس كورونا لا قدر الله.

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