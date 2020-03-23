المستشار صالح يتابع بشكل مستمر ويومي آخر التطورات الصحية لمجابهة وباء كورونا

ليبيا – أكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي إن المستشار عقيلة صالح يتابع بشكل مستمر ويومي آخر التطورات الصحية لمجابهة وباء كورونا والإجراءات التى اتخذت من قبل رئاسة الوزراء بالحكومة الليبية.

المريمي قال وفقاً لوكالة الأنباء الليبية التابعة لحكومة الليبية إن رئيس المجلس يتابع وزارتي الصحة والداخلية واللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا في كافة أنحاء ليبيا من خلال قيامهم بالتوعية والإرشاد عبر المواقع الصحية المخصصة لذلك والالتزام بإجراءات حظر التجول.

وأضاف بأن المستشار صالح يتابع أيضاً الوزارات والهيئات المعنية لكل التطورات عالمياً ومحلياً للعلاج والقضاء على الوباء والتعاون مع منظمة الصحة العالمية حفاظاً على صحة المواطن. كما جدد تنبيهه لكافة الجهات المسؤولة ألا تتهاون ولا تتساهل مع كل من يعرقل المجهودات واتخاذ العقوبات الصارمة والرادعة تجاه كل من يخالف تطبيق الاجراءات المتخذة للتصدي لهذا الوباء وكل من يعرض حياته للخطر ويهدد سلامة المواطنين.

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