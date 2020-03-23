المصرف المركزي بنغازي يوقف صرف وقبول الإيداعات من العملة الورقية والمعدنية

وجه مصرف ليبيا المركزي بنغازي بإيقاف صرف وقبول الإيداعات من العملة الورقية والمعدنية مؤقتاً في المصارف التجارية إلى حين إشعار آخر.

وقال مدير عام جناح الرقابة المصرفية إدريس محمد في خطاب موجه للمدراء العامين للمصارف التجارية ومدراء إدارات الفروع بالمنطقة الشرقية للمصارف التجارية إنه بناء على ما أقرته اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا واللجنة الاستشارية الطبية يطلب منكم إيقاف صرف قبول الإيداعات من العملة الورقية والمعدنية مؤقتا في المصارف التجارية اعتبارا من اليو وإلى حين إشعار آخر مع ضرورة العمل على تفعيل كافة وسائل الدفع الإلكتروني.