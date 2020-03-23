“سبها الطبي” يدعم مكافحة الأمراض لمواجهة كورونا (صور)

في إطار التعاون بين مؤسسات الصحة في مدينة سبها، لمكافحة فيروس كورونا المستجد، قام مركز سبها الطبي بمبادرة لدعم المركز الوطني للأمراض.

وتمثلت المبادرة في تقديم خمسة أجهزة للتنفس الصناعي للمركز الوطني للأمراض السارية في سبها، إضافة إلى تخصيص 40 أسطوانة أكسجين طبي تم تسليم 10 أسطوانات منها على أن يقدم الباقي فور الانتهاء من تعبئتها في مصنع الأكسجين بالمركز.

وتأتي هذه الخطوات ضمن برنامج مركز سبها الطبي لدعم المركز الوطني للأمراض، لتجهيز غرف العزل السارية وتعزيز الوضع ومجابهة انتشار مرض كورونا.

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