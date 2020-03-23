اخبار ليبيا الان

“سبها الطبي” يدعم مكافحة الأمراض لمواجهة كورونا (صور)

تم النشر منذُ 19 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في إطار التعاون بين مؤسسات الصحة في مدينة سبها، لمكافحة فيروس كورونا المستجد، قام مركز سبها الطبي بمبادرة لدعم المركز الوطني للأمراض.

وتمثلت المبادرة في تقديم خمسة أجهزة للتنفس الصناعي للمركز الوطني للأمراض السارية في سبها، إضافة إلى تخصيص 40 أسطوانة أكسجين طبي تم تسليم 10 أسطوانات منها على أن يقدم الباقي فور الانتهاء من تعبئتها في مصنع الأكسجين بالمركز.

وتأتي هذه الخطوات ضمن برنامج مركز سبها الطبي لدعم المركز الوطني للأمراض، لتجهيز غرف العزل السارية وتعزيز الوضع ومجابهة انتشار مرض كورونا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك