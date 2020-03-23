

ليبيا

داخلية الوفاق تبحث تنفيذ قرار حظر التجول بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس | 23 March, 2020 عقد وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق عميد خالد مازن اليوم الاثنين بمقر هيئة السلامة الوطنية بالعاصمة طرابلس اجتماع بأعضاء الغرفة الرئيسية لمكافحة فايروس كورونا المستجد بوزارة الداخلية. وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة تنفيذ القرار الصادر عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بشأن حظر التجول وتفعيل الخطة الأمنية المتعلقة بالتدابير الأمنية لمكافحة جائحة وباء فايروس كورونا. وشارك في الاجتماع مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية عميد محمد المداغي ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي ومدراء أمن “تاجوراء، الجفارة” ومساعد مدير أمن طرابلس للشؤون الأمنية ورئيس مكتب المعلومات والمتابعة ورئيس مكتب المتابعة وتقييم الأداء بمكتب الوكيل ورئيس مكتب الإعلام الأمني رابط مختصر

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