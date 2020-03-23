البكوش: النظام الصحي مهدد بالانهيار ولن يصمد إذا اجتاح فيروس كورونا البلاد

ليبيا – زعم مستشار حوار الصخيرات والمستشار الخاص لرئيس مجلس الدولة السابق عبدالرحمن السويحلي وجود خلاف بين “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) وكل من عبد الله الثني ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح حول إدارة ملف كورونا في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

البكوش وفي تصريح لوكالة “الأناضول” التركية قال:” حفتر أعلن تشكيل مستشفى ميداني ولجنة طوارئ للتعامل مع كورونا بعضوية وزيري الصحة سعد عقوب والداخلية إبراهيم بوشناف في ما يسمى الحكومة المؤقتة متجاهلا عبد الله الثني وحتى عقيلة صالح الذي يعد بمثابة رئيس للبلاد في الشرق “.

وأدعى أن تصريح وزير الصحة بالحكومة الليبية فيما يسمى خلو ليبيا من فيروس كورونا لا يستند إلى دليل لأنه لا يوجد حجر صحي بالمنطقة الشرقية، حسب زعمه.

وأشار البكوش إلى أن أطقم طبية في القطاع الصحي بالمنطقة الشرقية تلقت تدريبات على يد مختصين في مكافحة الأمراض المتنقلة في العاصمة طرابلس لمواجهة كورونا.

وبخصوص إعلان أحمد المسماري (الناطق باسم الجيش) دخوله الحجر الصحي بعد عودته من مصر، استبعد البكوش صحة ذلك وأضاف:” أنه لا يوجد حجر صحي في شرق البلاد”.

وبالنسبة للوضع الصحي في طرابلس، قال البكوش إن الناس قلقة لأنهم يعرفون أن النظام الصحي في البلاد مهدد بالانهيار ولن يصمد إذا اجتاح فيروس كورونا البلاد.

البكوش أدعى بأن المشير حفتر غير ملتزم بـ”هدنة كورونا” التي دعت إليها عدة دول ، قائلاً:” إن حفتر لم يلتزم بأي وقف لإطلاق النار “.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية