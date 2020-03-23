الأمير السنوسي يخاطب الليبيين: تجاوزا الماضي واحموا الوطن

وجه الأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي كلمة إلى الليبيين دعاهم فيها إلى تجاوز أخطاء الماضي، والأحقاد والفتن التي ولّدتها الحروب والصراعات، في ظل هذا الوقت العصيب الذي تمر به البشرية.

وأضاف في كلمته: “نجد أنفسنا في حاجة أكثر من أي وقت مضى للتكاتف والوقوف معاً صفاً واحداً في مواجهة جائحة عالمية لم تفرق بين أجناس أو أعراق، أو بين شعوب أو أديان” في إشارة إلى فيروس كورونا.

وذكّر السنوسي الليبيين بحق الوطن عليهم في “السعي المخلص للبحث عن الحلول الناجعة للعقبات والمشكلات التي تعيق المشاركة الإيجابية لجميع أطياف المجتمع بشكل يتسامى فوق مصلحة الفرد أو الجماعة والقبيلة”.

وناشد الأمير محمد الليبيين الارتقاء إلى مستوى المسؤوليات الملقاة على عاتق الكل دون استثناء، لحماية ليبيا وشعبها من تبعات هذه الجائحة والجوائح التي مرت بالبلاد خلال السنوات الماضية، والخروج من هذا الابتلاء متآخين متضامنين.

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