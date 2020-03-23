اللواء المسماري: المليشيات تخترق الهدنة باستهداف منطقة الشرشارة شمال مدينة ترهونة بصواريخ الجراد

بنغازي 23 مارس 2020 (وال)- قال الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء أحمد المسماري اليوم الإثنين، إن الميليشيات الإرهابية تخترق الهدنة الإنسانية في يومها الثاني.

وأضاف اللواء أحمد المسماري أن المليشيات استهدفت منطقة الشرشارة شمال مدينة ترهونة؛ بوابل من صواريخ الغراد، وآمر مليشيا الإسناد التابعة للسراج يتوعد بمزيد من العمليات ضد المدينة والمنطقة بالكامل.

وأشار المسماري إلى أن هذه التطورات جاءت في الوقت الذي تتساقط فيه القذائف العشوائية من مدفعية المليشيات؛ على أحياء منطقة قصر ابن غشير، ووادي الربيع شرقي العاصمة طرابلس. (وال- طرابلس) ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال