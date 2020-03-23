الخراز: خطة وزارة الداخلية لمواجهة فيروس كورونا لاقت إستجابة من المواطنين بنسبة 95%

ليبيا – أكد الناطق باسم وزارة الداخلية بالحكومة الليبية طارق الخراز على أن الوزراه قامت بدروها وتقريباً 95% من خطتها لاقت إستجابة من المواطنين داخل الشارع العام فيما يتعلق بتطبيق حظر التجوال الذي جاء على مراحل وآخرها التعليمات التي صدرت بشأن بعض المحلات كالجزار و المواد الغذائية بالإضافة لمواد التنظيف لتستمر للساعه 6 مساءً والصيدليات بدوام كامل.

الخراز لفت خلال استضافته عبر برنامج “الحدث” الي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” أمس الأحد وتابعته صحفة المرصد إلى أن هناك بعض التجاوزات الصادرة عن المواطنين والتي قد تشكل خطر.

ووجه رسالة لكل من يستهتر بهذه القرارات و التعليمات إلى أن العمل و المصلحة في هذه النصوص ليست إجراءات تعسفية أو جاءت من فراغ بل جاءت من أجل الحفاظ على أمن المواطن والصحة العامة، داعياً الجميع إلى عدم التهاون في تطبيق حظر التجوال ومن يخالف و يبرر التعليمات بالتجاوزات سينال العقاب.

وأوضح أن الغاية و الغرض من نظام حظر التجوال وإغلاق المحلات التجارية هي لإجراءات أمنية تقوم بها وزارة الداخلية بناء على تقارير تقوم بها وزاة الصحة فهي من تقوم بتقديم المشورة حيث تبدأ الأجهزة الأمنية بتطويق المدن عبر إدارتها في ربوع ليبيا.

كما أردف:” الخطورة إن تفشى المرض سيكون سبب هلاك الدولة هناك بعض الصالات و الكافيهات و الفلل الخاصة بالأفراح لم تلتزم بالقرارات حيث اتخذ ضدهم إجراءات أمنية نحن نخدم 24 ساعه والأجهزة الأمنية سيصيبهم الفيروس بالدرجة الأولى قبلك و انت في بيتك لذلك على الجمع الالتزام، نتوقع صدور قرار بزيادة عدد الساعات حظر التجول، نحن نعول على وعي المواطن ودوره لتستجيب للنداءات التي تصب في مصلحة المواطن”.

ونوّه إلى أن الأوضاع تسير بشكل جيد فيما يتعلق بتطبيق القرارات الصادرة من وزارة الداخلية وما ييحدث من تجاوزات ستشكل خطر على سلامة المواطنين و الصحة العامة، مؤكداً على استمرارهم بالقيام بدورهم للقبض على المجرمين و المطلوبين وتجار المخدرات في هذه الظروف.

وبيّن أن الحالات التي تم استثنائها من حظر التجول هي حالات إنسانية وطارئة أما غير ذلك ومن لم يرد في الاستثناءات عليه لإلتزام بالقرار، مشيراً إلى أن فيروس كورونا لايفرق بين صغير وكبير بحسب قوله.

الخراز اختتم حديثه بالقول إن دور وزارة الداخلية حتى خلال الأيام العادية إيجابي في ضبط المهاجرين غير الشرعيين في جميع الإدارات و الفروع التابعة لجهاز ضبط الهجرة فيما يتعلق بضبط أي حالة إختراق، منوهاً إلى أن الوزارة اتخذت الحيطة والحذر من مسألة التهريب بديل ورود بعض المعلومات عن دخول أفراد من الجنسية المصرية منذ حوالي أسبوع حيث تم ضبطهم وإحالتهم للمختبرات للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية