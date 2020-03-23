مجلس مشائخ ترهونة يدين القصف الصاروخي الذي طال المدينة

دان مجلس مشايخ ترهونة القصف الصاروخي الذي طال أمس المدينة، قائلا إن هذا العمل أظهر حقيقة مزاعم الدولة المدنية التي ترفع شعارها المليشيات.

مجلس مشائخ ترهونة حمل في بيان له اليوم مسؤولية قصف المدنيين في المدينة للمجتمع الدولي متمثلا في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لمماطلتها في معالجة الملف الليبي، وكيلها بمكيالين في إيصال الصورة واضحة للجهات الدولية المسؤولة على حفظ السلم والأمن في العالم بأسره، مطالبا القيادة العامة للقوات المسلحة بضرورة العمل على إنهاء المليشيات التي لا تعرف عهدا ولا ذمة في أمن وسلامة وراحة الليبيين. مشيرا إلى أن هذا العمل وغيره من الأعمال المشابهة هو من الخصائص الأساسية في أخلاق المليشيات ومنهجهم في الحياة.

هذا كما دعا المجلس إلى ضرورة توحيد الجهود لمكافحة وباء كورونا نظرا لما يعانيه المواطن الليبي من انعدام في الإمكانيات الضرورية في الخدمات الصحية.

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