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إغلاق محال في طرابلس تبيع أغذية فاسدة

تم النشر منذُ 18 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أغلق جهاز الحرس البلدي في مدينة طرابلس أمس الأحد عددا من المحال التجارية بالشمع الأحمر في “شارع السامبا”، أكبر مكان لبيع السلع التموينية بالجملة في طرابلس والواقع بمنطقة الكريمية.

وتم إغلاق المحال أثناء دوريات مصاحبة أعضاء من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية الذين سجلوا مخالفات من بينها سوء التهوية وضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية ومستخدم فيها ألوان محظورة.

وسجل أعضاء الدوريات المشتركة حالات إتلاف تامة في سلع بينها الحليب والجبن والعصائر فضلا عن تشغيل أيدي عاملة دون شهادات صحية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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