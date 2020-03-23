إغلاق محال في طرابلس تبيع أغذية فاسدة

أغلق جهاز الحرس البلدي في مدينة طرابلس أمس الأحد عددا من المحال التجارية بالشمع الأحمر في “شارع السامبا”، أكبر مكان لبيع السلع التموينية بالجملة في طرابلس والواقع بمنطقة الكريمية.

وتم إغلاق المحال أثناء دوريات مصاحبة أعضاء من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية الذين سجلوا مخالفات من بينها سوء التهوية وضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية ومستخدم فيها ألوان محظورة.

وسجل أعضاء الدوريات المشتركة حالات إتلاف تامة في سلع بينها الحليب والجبن والعصائر فضلا عن تشغيل أيدي عاملة دون شهادات صحية.

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