المسماري :الميشلشيات تخترق الهدنة وتستهدف شمال ترهونة

استهدفت الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق فجر اليوم مواقع مدنية شمال مدينة ترهونة.

وقال الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري إن الميليشيات الإرهابية اخترقت الهدنة الإنسانية في يومها الثاني باستهداف منطقة الشرشارة بوابل من صواريخ الجراد وإن آمر مليشيا الإسناد التابعة للسراج توعد بمزيد من العمليات ضد المدينة والمنطقة بالكامل.

وأضاف اللواء المسماري أن القذائف العشوائية التي تطلقها الميليشيات مستمرة في السقوط على أحياء منطقة قصر بن غشير ووادي الربيع جنوب العاصمة.

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