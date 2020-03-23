إغلاق المنافذ .. قرار صائب لمواجهة كورونا
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
مصدر أمني: طائرة تحمل مقاتلين سوريين من تركيا تصل مطار معيتيقة
تم النشر منذُ 8 دقائق
مصدر الخبر / المشهد
سفارة الفلبين تقول إن الجالية الفلبينية في طرابلس تتعرض للسخرية بسبب فيروس كورونا
تم النشر منذُ 16 دقيقة
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
طقس ليبيا: الارصاد توضح توقعات الاحوال الجوية لثلاثة أيام حتى الخميس.. تقلبات جوية وامطار رعدية
تم النشر منذُ 23 دقيقة
مصدر الخبر / المشهد
مؤسسة النفط: 67.17 مليون برميل الخسائر التراكمية بسبب إقفالات المواني والحقول
تم النشر منذُ 38 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة الوسط
أضف تعليقـك