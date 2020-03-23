السراج :واثقون في قدرة إيطاليا على التعاون مع ليبيا لمنع تفشي كورونا

أعرب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج عن ثقته في قدرة إيطاليا على التعاون مع ليبيا لمنع تفشي فيروس كورونا.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن السراج عبر خلال مكالمة هاتفية اليوم الاثنين مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي عن تضامن الحكومة والشعب الليبي مع الحكومة والشعب الإيطالي في مواجهة أزمة وباء كورونا المستجد، كما أعرب عن ثقته بقدرة إيطاليا على تخطي هذه الأزمة، والتعاون مع ليبيا لمنع تفشّي الوباء.

من جانبه أشاد كونتي بالإجراءات الاحترازية التي أعلنها السراج في مواجهة وباء كورونا، معربا عن تمنياته للشعب الليبي السلامة وتجاوز هذه المحنة.

وبحثث الجانبين أيضا مستجدات الأوضاع في ليبيا، حيث أوضح السراج أن الاشتباكات في العاصمة طرابلس لم تتوقف مسببة مقتل المدنيين رغم دعوة إيطاليا والأمم المتحدة ودول عديدة أخرى للوقف الإنساني للعمليات العسكرية مشيرا إلى أن حكومة الوفاق تجاوبت مع هذه الدعوات إلا أن الجيش لم يستجب لهذه الدعوات.