العقوري :عمليات نقل المقاتلين المرتزقة إلى طرابلس لم تتوقف

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري إن عمليات نقل المقاتلين إلى طرابلس لم تتوقف طبقا للتقارير التي ترد إليهم، كما لم يتم احترام وقف إطلاق النار في المرات السابقة، وهذا يشير إلى استمرار التدخل الخارجي من دول معروفة بعينها.

العقوري وفي تصريح لصحيفة الشرق الاوسط اللندنية أعرب عن أسفه لعدم التعاطي من قبل المجتمع الدولي مع الجهود التي بذلها مجلس النواب في الفترة الأخيرة، ومطالبته بسحب الاعتراف بحكومة الوفاق رغم الأخطاء العديدة المتعلقة بطريقة تأسيسها وإداراتها للأوضاع. مشيرا إلى أن حكومة الوفاق اتخذت قرارات شكلت خطرا على السلم والاستقرار في المنطقة.

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