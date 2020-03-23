معيتيق يبحث مع عمداء البلديات إجراءات مواجهة كورونا

عقد نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، اليوم الاثنين اجتماع مع عمداء بلديات كل من طرابلس المركز، سوق الجمعة، تاجوراء، كاباو، الزنتان، زلطن، غات ، المعمورة، الزاوية المركز، الزاوية الجنوب، بحضور وكيلا من وزارة الحكم المحلي للشؤون الفنية وشؤون الديوان، وعدد من المستشارين والمختصين بالمجلس الرئاسي .

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء التطرق إلى الإجراءات المتعلقة بمكافحة وباء كورونا، وأهمية التنسيق مع وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض وصندوق التضامن الاجتماعي.

وشدد معيتيق على ضرورة تكاتف جهود عمداء البلديات والمسؤولين حتى نتمكن من تجاوز الأزمة بنجاح

وجرى خلال الاجتماع التأكيد على الإسراع في نقل الاختصاصات المتعلقة بإدارة البلديات لشؤونها وبأعمال الخدمات وغيرها من الاختصاصات وفق ما تم الاتفاق عليه بين المجلس الأعلى للبلديات والمجلس الرئاسي.

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