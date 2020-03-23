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بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

23 March, 2020

أعلنت عملية بركان الغضب وفاة امرأة جراء قصف منزل عائلتها بمنطقة خلة النور في عين زارة جنوب العاصمة طرابلس.

وبينت عملية بركان الغضب عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن سمر عبدالجليل الشريدي (20 سنة) توفيت إثر قصف مدفعي للجيش طال منزل عائلتها بمنطقة خلة النور في عين زارة.

وكانت عملية بركان الغضب أعلنت سقوط قتلى مدنيين إثر سقوط قذائف على منزلهم بمنطقة عين زارة بالعاصمة طرابلس مؤكدة “مقتل السيدة لطفية عبدالقادر بالراشد 42 سنة، وابن اختها سالم فرج السماح 55 سنة، جراء سقوط قذائف أطلقها (الجيش) على منزلهم بمنطقة عين زارة، وبذلك يصل عدد الضحايا إلى 5 قتلى و 6 جرحى منذ الإعلان” الجيش وقف إطلاق النار.