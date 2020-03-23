الغزوي : أربعة أتراك وقيادي سوري قتلوا في اشتباكات دارت الأيام الماضية

قال آمر المنطقة العسكرية الغربية، اللواء مبروك الغزوي، إن أربعة جنود أتراك وقياديا سوريا قتلوا في اشتباكات دارت خلال الأيام الثلاثة الماضية، بين قوات الجيش وميليشيات الوفاق في محاور جنوب العاصمة.

وأضاف اللواء الغزوي، في بيان له، أنه تم التحفظ على الجثث الخمس، بعد حصار استمر يوما كاملا، موضحا أنه بعد التحقيق مع القيادي السوري قبل ان يفارق الحياة اثر اصابته، أكد أن هناك عشرة أتراك وثمانية سوريين شاركوا في الهجوم، وأنهم هربوا بعد استهدافهم من قبل قوات الجيش ، مشيرا إلى أنهم طلبوا الدعم من قاعدة امعيتيقة الجوية، الا أنه لم يصلهم بسبب شراسة قتال قوات الجيش ووقوع إصابات بين الإرهابيين.

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