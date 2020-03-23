«داخلية الوفاق» تبحث آليات تنفيذ قرار حظر التجول

بحث وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق عميد خالد مازن، ظهر اليوم الإثنين، مع أعضاء الغرفة الرئيسية لإدارة الأزمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد بالوزارة، آليات تفعيل قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بشأن حظر التجول، وتفعيل الخطة الأمنية المتعلقة بالتدابير الأمنية لمكافحة وباء كورونا.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، فإن الاجتماع الذي عقد بمقر هيئة السلامة الوطنية بطرابلس، ضم مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية عميد محمد المداغي، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي ومديري أمن «تاجوراء والجفارة» ومساعد مدير أمن طرابلس للشؤون الأمنية، ورئيس مكتب المعلومات والمتابعة، ورئيس مكتب المتابعة وتقييم الأداء بمكتب الوكيل، ورئيس مكتب الإعلام الأمني.

وأعلن المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق، حظر التجول في كامل التراب الليبي، من الساعة 6 مساءً حتى 6 صباحًا اعتبارًا من أمس الأحد.

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