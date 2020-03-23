الزائدي :حظر التجول في الأرياف ترف إعلامي

أكد أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية مصطفى الزائدي، أن حظر التجول مفيد في المدن لكنه في القرى والأرياف ترف إعلامي.

وقال الزائدي في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “أنا أثق جدا في وعي الليبيين والليبيات، فالأمر المتعلق بمكافحة كورونا بالنسبة لهم لا يحتاج إلى ضبط بالقوة، فهم شعب متعلم يميز بين الخير والشر، ولا ينبغي أن تشككنا فئة من السفهاء أغلبهم مجهولي الهوية تربوا خارج الإطار الاجتماعي الليبي، في شعب يواجه لعقد كامل من الزمان أخطر وباء أصاب الوطن، وينتصر عليه، ولم تبقى إلا سويعات ويكون صفحة سوداء في التاريخ”.

وأضاف الزائدي “أدعم إجراءات الحكومة الليبية ولجنة الأزمة لمنع انتشار الكورونا في بلادنا، ومنها فرض حظر التجول” وتابع “لكن حظر التجول مطلوب ومفيد في المدن حيث اكتظاظ الناس لكنه في القرى والأرياف مجرد ترف إعلامي”.

وزاد “التحية إلى الأطباء والممرضين والفنيين الذين يعرضون أرواحهم للخطر ليمنعوا الوباء عن الشعب” وتابع “التحية إلى القوات المسلحة العربية الليبية وقائدها وضباطها وجنودها الشجعان الذين أثبتوا أنهم فعلا حماة الوطن والشعب”.