بلدية أمساعد تشكل لجنة أزمة للتصدي لفيروس كورونا

أخبار ليبيا24

شكل المجلس التسييري لبلدية أمساعد لجنة أزمة تختص باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال التصدي لفيروس كورونا المستجد.

وقال صالح معوض رئيس المجلس التسييري لبلدية أمساعد، إن اللجنة شكلت برئاسته وبعضوية مسؤولي قطاعات البلدية من مدراء ومنسقي ومراقبي.

وأضاف أن البلدية طبقت عدة إجراءات احترازية للوقاية من الفيروس، حيث أقفلت مديرية أمن أمساعد مجموعة من المقاهي والمطاعم الشعبية، إضافة لمنع التجمعات في الأماكن العامة كالمصارف والمشافي والعيادات وغيرها.

وأفاد أن جهاز الحرس البلدي يتابع باستمرار الباعة المتجولون في المدينة وباعة المواد الغذائية والخضروات واللحوم.

وأكد معوض، تواصل الحكومة مع البلدية بكونها البلدية الحدودية مع جمهورية مصر العربية، بشأن طلب الاحتياجات اللازمة لاتخاذ الاجراءات الاحترازية خصوصا مع الوافدين للبلاد عن طريق منفذ أمساعد الحدودي.

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