عقوب يتفقد عددا من الصيدليات الخاصة العاملة في مدينة بنغازي

قام وزير الصحة سعد عقوب، فجر اليوم، بجولة شملت عددا من الصيدليات الخاصة العاملة في مدينة بنغازي تفقد خلالها الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين .

وبحسب المكتب الاعلامي للوزارة فقد جاءت زيارة الوزير للاطمئنان على توفر الدواء والمستلزمات الطبية، وللتأكد من الأسعار حيث أبدى ارتياحه التام لتعاون المواطنين الملتزمين بتنفيذ القرارات الحكومية الرامية لمنع وصول وباء كورونا إلى ليبيا، موجها تعليماته ببذل المزيد من الجهود من قبل المنشآت الصحية الخاصة لتحسين واقع الخدمات الصحية بالبلاد ومساندة وزارة الصحة في مجابهة كورونا مع إيلاء اهتمام خاص لتوفير الاحتياجات الطارئة مشددا على أهمية توفير المستلزمات الطبية لمجابهة الفيروس في كل الصيدليات وبأسعار مناسبة .

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