مدير أمن البيضاء يتفقد شوارع مدينة البيضاء خلال فترة حظر التجول

قام مدير مديرية أمن البيضاء عميد خالد البسطة في وقت متأخر من ليل الأحد بجولة تفقدية في شوارع مدينة البيضاء.

وتابع البسطة من خلال الدوريات في مختلف الطرقات عملية تطبيق الحظر المفروض بناء على قرار وزير الداخلية .

هذا وحث مدير الأمن رجال المديرية المتواجدين في كل الطرقات داخل مدينة البيضاء وخارجها بضرورة تطبيق قانون الحظر وفرض العقوبة على المخالفين من حجز المركبات وغيرها من العقوبات الرادعة لخرق هذا الحظر مطالبا المواطنين القاطنين داخل المدينة بضرورة الأخذ بعين الاعتبار كل الإجراءات الاحترازية بشأن مواجهة وباء كورونا المستجد وتطبيق الحظر المفروض من أجل سلامتهم وحرصا على أرواحهم.

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