مكافحة الأمراض يبحث مع الصحة العالمية هذه الموضوعات

التقى مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار رئيس مكتب منظمة الصحة العالمية بليبيا اليزابيث هوف.

وبين المكتب الإعلامي للمركز أن مديره أكد خلال الاجتماع عدم تسجيل حالات مؤكدة حتى الآن بفيروس كورونا المستجد موضحا أن كل العينات التي تسلمها المركز الوطني نتيجتها سالبة وخالية تماما من فيروس كورونا.

ناقش المشاركون في الاجتماع دور منظمة الصحة العالمية في عمليات تأهيل وتدريب الكوادر الطبية في التعامل مع حالات فيروس كورونا المستجد خاصة في غرف العزل والحجر الصحي وكيفية زيادة كفاءة فرق الاستجابة السريعة.