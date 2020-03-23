وزارة الداخلية تستثني هذه المحلات من قرار حظر التجول

أصدر وزير الداخلية بالحكومة الليبية ابراهيم بوشناف باستثناء جزئي لمحلات المواد لغذائية الصغير من قرار حظر التجول من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا بشكل يومي طيلة فترة سريان القرار رقم 339 سنة 2020 ميلادي بشأن حظر التجول حظرا تاما طيلة الأربع وعشرين ساعة اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2020 ميلادي وحتى الجمعة الموافق 3 أبريل 2020 ميلادي، على أن تقوم المحلات التجارية المشار إليها بتزويد مخزونها بما يكفي الأيام العشرة المقبلة طيلة آخر يوم في الحظر الجزئي الثلاثاء الموافق 24 مارس 2020 ميلادي من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء، بما يضمن عدم تحرك أية مركبة آلية في اليوم الذي يليه.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية الليبية أن تعليمات الوزير تشمل اقتصار الشراء من هذه المحال التجارية دون استخدام وسائل النقل للمواطنين للتنقل من منطقة إلى أخرى والاكتفاء بشراء الأشياء الضرورية خلال الساعتين الممنوحتين من أقرب محل ممكن من مقر السكن.

وكلفت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا جهاز مكافحة الظواهر السلبية بمتابعة الأسعار خلال عمل المحلات التجارية في هاتين الساعتين الممنوحتين.