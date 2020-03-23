مستشفى أوباري يزوّد كوادره بمعقمات إضافية

قام مستشفى أوباري بإمداد الكوادر الطبية بكميات إضافية من الكحول الطبي في إطار التحوطات من فيروس كورونا المستجد.

وكانت الكميات الموزعة على الأقسام والكوادر الطبية، مخزنة في مستودعات الإمداد الطبية، ولحساسية الوضع الحالي وازدياد فرص حدوث عدوى بعد انتشار وباء كورونا الذي اجتاح العالم قامت إدارة المستشفى بزيادة الحصص من الكحول الطبي.

وأكدت إدارة المستشفى على الكوادر الطبية والطبية المساعدة بضرورة استخدام الكحول الطبي بشكل أكثر وبصورة مستمرة للحفاظ على البلاد خالية من الفيروس.

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