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مستشفى أوباري يزوّد كوادره بمعقمات إضافية

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قام مستشفى أوباري بإمداد الكوادر الطبية بكميات إضافية من الكحول الطبي في إطار التحوطات من فيروس كورونا المستجد.

وكانت الكميات الموزعة على الأقسام والكوادر الطبية، مخزنة في مستودعات الإمداد الطبية، ولحساسية الوضع الحالي وازدياد فرص حدوث عدوى بعد انتشار وباء كورونا الذي اجتاح العالم قامت إدارة المستشفى بزيادة الحصص من الكحول الطبي.

وأكدت إدارة المستشفى على الكوادر الطبية والطبية المساعدة بضرورة استخدام الكحول الطبي بشكل أكثر وبصورة مستمرة للحفاظ على البلاد خالية من الفيروس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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