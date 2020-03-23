بوشناف يعلن عن حظر تام للتجول ابتداء من 25 مارس وحتى 3 إبريل المقبل

أكد وزير الداخلية إبراهيم بوشناف خلال المؤتمر الصحفي اليوم أن حظر التجول سيكون حظرا تاما طيلة الأربع والعشرين ساعة اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق للخامس والعشرين من مارس الجاري وحتى الجمعة الموافق للثالث من أبريل المقبل، وذلك وفقا للقرار رقم ثلاثمئة وتسعة وثلاثين لسنة ألفين وعشرين بشأن حظر التجول.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا