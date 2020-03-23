ألمانيا: بعثة مراقبة حظر الأسلحة بليبيا لا تتطلب قرارا منفصلا بمجلس الأمن

أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أن البعثة الجديدة لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، لا تتطلب قرارا منفصلا من مجلس الأمن الدولي، حيث إن الأساس القانوني اللازم موجود بالفعل.

وقال ماس، اليوم الاثنين، في مؤتمر صحفي عقد على قناة يوتيوب التابعة لوزارة الخارجية الألمانية: “تستند المهمة التي نتحدث عنها إلى قرار مجلس الأمن الدولي الحالي لعام 2016، الذي تم تمديده أيضاً في العام الماضي. لذلك نعتقد اعتقادا راسخا أن هناك أساسا قانونيا، وبالتالي لا يلزم اتخاذ قرار منفصل، في رأينا، في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أيضاً. وقد تم اتخاذ جميع القرارات المطلوبة منذ فترة طويلة” بحسب سبوتنيك