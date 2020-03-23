الناظوري يوجه المصارف بإيداع مرتب يناير بالحسابات الجارية

وجه رئيس الأركان العامة رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا عبدالرازق الناظوري، اليوم الإثنين، مصرف ليبيا المركزي، وكافة المصارف التجارية العاملة، بإيداع مرتب شهر يناير الماضي، لكافة الحسابات الجارية لدى المصارف، بناء على حافظة مرتب شهر ديسمبر 2019 ميلادي، على أن يتم تسوية الأمر بعد تسييل المرتبات من قبل وزارة المالية للجهات العاملة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن القائمين على مصرف ليبيا المركزي وكافة المصارف التجارية استجابتهم للأمر، مع تأكيدهم أنه لا توجد سيولة نقدية لدى المصارف حاليا، وأن المواطنين يمكنهم التعامل عبر التداول الإلكتروني خلال هذه الأيام، لحين انتهاء فترة حظر التجول وزوال الخطر.