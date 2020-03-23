منح استثناء لمحلات المواد الغذائية الصغيرة داخل الأحياء للعمل ساعتين يوميا خلال مدة الحظر التام

بنغازي-العنوان

منحت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية استثناء جزئيًا لمحلات المواد الغذائية الصغيرة فقط، لفتح أبوابها أمام المواطنين للتبضع، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشر ظهرًا بشكل يومي طيلة فترة سريان قرار حظر التجول التام الذي أصدرته اليوم الإثنين لمدة 10 أيام.

وطالبت الوزارة، المحلات التجارية الصغيرة بتزويد مخزونها بما يكفي من السلع لتوفير متطلبات المواطنين طيلة العشرة أيام المقبلة، وذلك خلال اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا وحتى السادسة مساء من يوم غد الثلاثاء، بما يضمن عدم تحرك أية مركبة آلية في اليوم الذي يليه.

ويشمل القرار اقتصار عملية الشراء من هذه المحال التجارية دون استخدام وسائل النقل للمواطنين للتنقل من منطقة إلى أخرى والاكتفاء بشراء الأشياء الضرورية خلال الساعتين الممنوحتين من أقرب محل ممكن من مقر السكن.

وكلّفت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا جهاز مكافحة الظواهر السلبية بمتابعة الأسعار خلال عمل المحلات التجارية في هاتين الساعتين الممنوحتين.