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لجنة أزمة في بلدية المايه لصد كورونا

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد بقاعة الاجتماعات في بلدية المايه، اجتماع موسع ضم عميد وأعضاء المجلس البلدي ورؤساء الأجهزة الأمنية في المنطقة ومديري المكاتب الخدمية بالبلدية ومختاري المحلات وعددا من مؤسسات المجتمع المدني.

وجاء الاجتماع بهدف مناقشة تشكيل لجنة أزمة داخل البلدية لمكافحة وباء كورونا، إضافة إلى التنسيق مع المكاتب الخدمية لتحديد مواعيد العمل، والاتفاق على ضرورة رش وتعقيم الشوارع والمباني الإدارية والمحلات والأسواق داخل البلدية لصد تسلل الفيروس إليها ولحماية المواطنين وتوفير بيئة آمنة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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