لجنة أزمة في بلدية المايه لصد كورونا

عقد بقاعة الاجتماعات في بلدية المايه، اجتماع موسع ضم عميد وأعضاء المجلس البلدي ورؤساء الأجهزة الأمنية في المنطقة ومديري المكاتب الخدمية بالبلدية ومختاري المحلات وعددا من مؤسسات المجتمع المدني.

وجاء الاجتماع بهدف مناقشة تشكيل لجنة أزمة داخل البلدية لمكافحة وباء كورونا، إضافة إلى التنسيق مع المكاتب الخدمية لتحديد مواعيد العمل، والاتفاق على ضرورة رش وتعقيم الشوارع والمباني الإدارية والمحلات والأسواق داخل البلدية لصد تسلل الفيروس إليها ولحماية المواطنين وتوفير بيئة آمنة.

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