وزير الصحة يعلن موعد حصول الجنوب على جهاز الكشف عن كورونا

أكد اليوم الاثنين وزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب أنه سيجري خلال الأسبوع المقبل توفير جهاز للكشف عن فيروس كورونا للمنطقة الجنوبية.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن عقوب أكد خلال لقاءه عضو مجلس النواب أحمد الشارف أن المستلزمات الطبية ستصل الجنوب الليبي خلال يومين.

وبحث الجانبين التحديات التي تواجه وزارة الصحة في ظل انتشار فيروس كورونا في العالم ودول الجوار لليبيا كما ناقش اللقاء احتياجات المنطقة الجنوبية من أدوية ومستلزمات طبية خاصة جهاز الكشف عن فيروس كورونا بشكل عاجل.

وأطلع وزير الصحة النائب على عمل الوزارة بهذا الصدد والاستعدادات التي قامت بها للوقاية من هذا الوباء والتصدي له والحفاظ على سلامة المواطنين.