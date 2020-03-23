السراج يعبر عن تضامنه مع إيطاليا في مواجهتها أزمة وباء كورونا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أجرى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم الإثنين، اتصالا هاتفيا لبحث الأوضاع في ليبيا.

وعبّر السراج، عن تضامن الحكومة والشعب الليبي مع الحكومة والشعب الإيطالي الصديق في مواجهة أزمة وباء كورونا المستجد، قائلا: “إن مشاعرنا جميعاً معكم في هذا الظرف الصعب”، معربا عن ثقته بقدرة إيطاليا على تخطي هذه الأزمة والتعاون مع ليبيا لمنع تفشّي الوباء.

من جانبه، عبر كونتي عن شكره للسراج على ما أبداه من مشاعر الود والتضامن التي تُلخصُ المعنى الحقيقي للصداقة بين الشعوب، مشيداً بالإجراءات الاحترازية التي أعلنها سيادته في مواجهة وباء كورونا، متمنياً للشعب الليبي السلامة وتجاوز هذه المحنة.

من ناحية أخرى، تناولت المكالمة مستجدات الأوضاع في ليبيا، وقال السراج: إن “الاعتداءات على مدينة طرابلس لم تتوقف وتتسبب في مقتل مدنيين بشكل يومي، رغم دعوة إيطاليا والأمم المتحدة ودول عديدة أخرى للوقف الإنساني للعمليات العسكرية والتي تجاوبت معها حكومة الوفاق، فلم تعر المليشيات المعتدية أي اهتمام بهذه الدعوة كما تجاهلت مخاطر الوباء”، وفق قوله.

وأبدى رئيس الوزراء الإيطالي، أسفه واستيائه لذلك، معبرا عن رفض بلاده لهذه الانتهاكات، بحسب ما نشرت حكومة الوفاق الوطني على صفحتها الرسمية في “فيسبوك” اليوم.

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