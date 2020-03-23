«داخلية الموقتة»: استثناء محلات المواد الغذائية الصغيرة من حظر التجول ساعتين يومياً

قرر وزير الداخلية بالحكومة الموقتة المستشار إبراهيم بوشناف، استثناء محلات المواد الغذائية الصغيرة فقط، من حظر التجول، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا بشكل يومي طيلة فترة سريان قرار حظر التجول بشكل تام.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية اليوم، تقوم المحلات التجارية المشار إليها بتزويد مخزونها بما يكفي الأيام العشرة المقبلة، طيلة آخر يوم في الحظر الجزئي الثلاثاء، من الساعة السادسة صباحا، وحتى الساعة السادسة مساء، بما يضمن عدم تحرك أية مركبة آلية في اليوم الذي يليه.

وتشمل تعليمات معالي الوزير اقتصار الشراء من هذه المحال التجارية دون استخدام وسائل النقل للمواطنين للتنقل من منطقة إلى أخرى، والاكتفاء بشراء الأشياء الضرورية خلال الساعتين الممنوحتين من أقرب محل ممكن من مقر السكن.

وكان الوزير أعلن حظرا تاما طيلة الأربع وعشرين ساعة، اعتبارا من بعد غد الأربعاء، وحتى الجمعة الموافق 3 أبريل المقبل.

فيما كلفت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، جهاز مكافحة الظواهر السلبية بمتابعة الأسعار خلال عمل المحلات التجارية في هاتين الساعتين الممنوحتين.

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