داخلية الوفاق تعلن حقيقة حظر التجول في تاجوراء

نفت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن تكون أصدرت قرارا بحظر التجول طيلة اليوم بمنطقة تاجوراء.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن الغرفة الرئيسة لإدارة الأزمة لمكافحة فايروس كورونا المستجد بوزارة الداخلية تؤكد أنها لم تصدر أي تعليمات بشأن حظر التجول الكامل (24ساعة) بمنطقة تاجوراء.

وأوضحت الوزارة أن قرار حظر التجول الحالي هو قرار المجلس الرئاسي رقم (215) الصادر بتاريخ 21مارس2020 بشأن إعلان حظر التجول من الساعة السادسة مساء إلى الساعة السادسة صباحاً إلى حين إصدار التعليمات بالخصوص.

وكانت بلدية تاجوراء بالعاصمة طرابلس، أعلنت فرض حظر التجوال بشكل كامل ابتداء من غد الثلاثاء لمدة أسبوعين، نتيجة لاستمرار ضعف الأداء الحكومي وغياب الدعم المالي للبلديات لمواجهة كورونا.