“شباب ضد كورونا”.. حملة تضع بصمتها في غدامس

أطلق عدد من المتطوعين في مدينة غدامس حملة “شباب ضد كورونا” بصفحات التواصل الاجتماعي، بهدف توعية المجتمع المحلي بأنجع الأساليب للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وبعد إنشاء المجموعة، تبادل المتطوعون العديد من الأفكار والمقترحات التي تهدف للتوعية والحرص على اتباع التعليمات للوقاية من انتشار الوباء واختاروا أكثرها فاعلية لاعتمادها ضمن مراحل الحملة.

وعمل الشبان على طبع مجموعة من المطويات، بمجهودهم الذاتي، وتوزيعها على المساكن والمارة بالطرق الرئيسة ضمن مبادرتهم.

وجهزت الحملة لوحات توضح أماكن الوقوف أثناء الانتظار في المرافق العامة للحفاظ على المسافة الآمنة بين المواطنين لمنع انتقال الفيروس في حال وجود مصابين محتملين.

وتأتي الخطوة ضمن المبادرات الشبابية العديدة التي شهدتها مناطق مختلفة عبر البلاد لمنع فيروس كورونا من التسلل وللحفاظ على ليبيا خالية من هذه الجائحة أطول فترة ممكنة في محاولة لتجنيب البلاد الدخول في نفق مظلم.

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