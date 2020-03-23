طقس ليبيا: توقعات الاحوال الجوية والامطار والحرارة ليومي الثلاثاء والاربعاء

توقع خبراء الارصاد في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا ليومي الثلاثاء والاربعاء ان تتأثر الاجواء باندفاع لكتلة باردة من وسط الجزائر مع تكون منخفض صحراوي عميق الثلاثاء والاربعاء سيمر عبر اقصى غرب ليبيا نحو الشمال.

وبحسب التوقعات فمن المتوقع ان يتعمق ويتطور المنخفض كثيرا مع اقترابه للبحر بحيث قد ينزل الضغط عن 996 مليبار. واحتمال لان يتطور ليأخذ صفة منخفض شبه مداري او عاصفة متوسطية عند عبوره فوق البحر شمال بلادنا.

ووفقا للتقارير فإن التقلبات ستتميز برياح شديدة جنوبية مع غبار على مناطق واسعة خاصة المناطق الغربية والخليج وبعض المناطق الشرقية وكذلك غالبية مناطق الوسط والجنوب.

وبحسب التقرير فمن المتوقع ان تكون هناك بعض الامطار متوسطة على الاغلب خاصة بمناطق الشمال الغربي. عموما اجواء متقلبة مابين ارتفاع للحرارة ثم انخفاضها ورياح قوية الثلاثاء والاربعاء خصوصاً.

طقس الثلاثاء 24 مارس:

المنطقة الغربية:

الاجواء خلال فترة النهار ستكون معتدلة وسماء ما بين الصافية والمغيمة ومساء يتغير الجو والريح تنشط وتحرك الاتربة والغبار وخاصة يوم الاربعاء.

المناطق الوسط والجنوب:

طقس الجنوب الغربي الاجواء ستكون متقلبة والريح نشطة تحرك الاتربة والغبار خاصة جهة الشعواء ودرج وغدامس والعوينات، مع سماء ما بين صافية ومغيمة.

بينما يكون طقس مناطق الجنوب الشرقي الاجواء مابين معتدلة وشبة صيفية ودرجات الحرارة تصل ببعض المناطق إلى 36° درجة، ويوم الاربعاء من المتوقع أن تصل إلي 40° درجة مع ريح نشطة وعجاج.

المناطق الشرقية والجبل الاخضر:

الأجواء معتدلة وسماء ما بين صافية وغائمة مع إحتمالية هطول زخات خفيفة وعابرة خلال الساعات القادمة وصباح الثلاثاء خاصة على مناطق الجبل الاخضر، ويوم الاربعاء يصل العجاج.

درجات الحرارة المتوقعة بإذن الله:

المناطق الغربية مابين 17° – 27° درجة.

مناطق الوسط والجنوب مابين 21°- 36° درجة.

المناطق الشرقية والجبل مابين 15°- 22° درجة.

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