السراج يدين «لغة الخطاب التحريضي في البرامج الحوارية على القنوات الفضائية»

دان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، ما سماها «لغة الخطاب التحريضي المتحامل، التي يستخدمها بعض المشاركين في برامج حوارية على القنوات الفضائية التي تبث من خارج الوطن».

وأكد السراج، في بيان للمجلس الرئاسي اليوم، أنه حريص على الوحدة الوطنية والالتزام بقيم وأخلاق المجتمع الليبي المسلم، الرافض لأي استخدام لوسائل الإعلام وقنواته ووسائط التواصل في إثارة الفتنة والتحريض على العنف والتعريض بالأبرياء وخدش الحياء العام.

وأضاف البيان، «نرفض وندين كل خطاب غير لائق وغير مسئول يطال وينال أي مدينة أو منطقة أو قبيلة أو مكون من مكونات الشعب الليبي الكريم على امتداد الوطن»، مضيفا كما «نرفض وسنواجه أي مؤامرة لتقسيم ليبيا وأي محاولة لزرع الفتنة وبث الكراهية بين أبناء الشعب الواحد المنصهر أصولا وأعراقا وأرحاما وتاريخا ومصيرا».

وفي النهاية حمل البيان من يتبنون خطاب التحريض على العنف والكراهية المسؤولية القانونية.

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