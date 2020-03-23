جامعة سبها تخصص القسم الداخلي للحجر الصحي

قال عميد جامعة سبها، الدكتور مسعود الرقيق، إن الجامعة قامت بتخصيص القسم الداخلي البروكلي لمركز مكافحة الأمراض، من أجل استخدامه للحجر الصحي فى حالة اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا.

وأضاف الدكتور الرقيق، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، أن هذا الإجراء يأتي بعد استشارة لجنة بالخصوص، خاصة أن جامعة سبها جزء من مؤسسات الدولة، وتعمل من أجل النهوض بالمجتمع والمساهمة فى هذه الظروف الحرجة.

يشار إلى أن لجنة مكافحة فيروس كورونا بسبها، أطلقت نداء استغاثة إلى الحكومتين في ليبيا من أجل تقديم الدعم إلى الجنوب لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

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