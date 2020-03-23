تعقيم أول مركز للحجر الصحى بسرت

قام فريق الطوارئ التابع لفرع جمعية الهلال الأحمر سرت، بتعقيم مقر مركز لرعاية الصحة الأولية الجديد بسرت، ليكون أول مركز إيوائى للحجر الصحى للمحتجزين والمشتبة فيهم.

وحسب مسؤول جمعية الهلال بسرت، إلى «بوابة الوسط»، فإن شبيبة الهلال الأحمر سرت قاموا بتعقيم المقر بالكامل، ضمن اللإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كورونا المستجد.

وأفاد رئيس اللجنة العلمية بلجنة مكافحة فيروس كورونا الدكتور عبد الله الأحول، رئيس قسم العزل بمستشفى بن سينا بسرت، أن أربعة حالات من المواطنين العائدين من السفر كانوا بمصر، وصلوا إلى مدينتهم سرت، تم حجزهم للحجر الصحي، بينهم امراة تعانى من أمراض مزمنة كالغدد والسكر، لافتا إلى وضعهم فى حجر فردية بفندق كوكبة الصحراء الذى تم الاستفادة منة للحجر الصحي.

وبحسب الأحول، تم تخصيص فرق طبية وتمريض للمناوبة بمراكز الحجر الصحى الإيوأئي، إضافة إلى قسم العزل والأمراض السارية بمستشفى بن سينا التعليمى بسرت، بسعة 14 سريرا، منها 4 غرف عناية.

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