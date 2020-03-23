مرتزقة أردوغان يتدرعون بمرضى كورونا في قاعدة معتيقية

آخر ما تفتقت عنه قريحة المرتزقة الأتراك وحلفائهم من إخوان ليبيا ، عزل مرضى كورونا في مناطق نفوذ حكومة فائز السراج بقاعدة معتيتقة الجوية ، التي تضم الى جانب المطار المدني ، جناحا عسكريا يحتله الخبراء الموفدون من قبل نظام أردوغان لدعم الميلشيات ، وسجنا تديره ميلشيا الردع الخاصة ،

وفي هذا السياق ،أعلنت وزارة الصحة بحكومة السراج في بلاغ لها ، أنها ستتسلم أول موقع مخصص لعزل الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد وسط موقع قاعدة معيتيقة العسكرية في غضون الأيام المقبلة ، وقالت : “منذ الاتفاق الذي جرى في الـ26 من فبراير الماضي بين الوكيل العام لوزارة الصحة محمد هيثم عيسى ورئيس جهاز الطب العسكري على تأمين مواقع العزل، شرعت وزارة الصحة في إبرام عقود لعدد من الشركات لتجهيز المواقع في 6 مدن تقع فيها أو تقرُب منها منافذ الدولة البرية والبحرية والجوية”.

ووفق بلاغ الوزارة : “يتكون أول موقع عزل من اثنتي عشر غرفة لكلٍ منها دورة مياه، كما يتكون أيضا من غرفتي كشف ومختبر ومعمل تحاليل وغرفة مراقبة وصالة كبيرة مجهزة بثلاثين سريرا خاصة بالحالات المشتبه بها، فضلا عن ثلاث مكاتب ومكان مخصص للصلاة ومقهى ومغسلة”.

وقالت الوزارة أنها تتولى تجهيز مواقع العزل، ولديها في الوقت الحالي غرف عزل متنقلة سيجري استخدامها في حال ثبوت إصابة أي حالة بفيروس كورونا المستجد

وأكد مدير مكتب الوكيل العام للوزارة محمود بن محمود، أنه جرى تجهيز الموقع بغرف عناية فائقة متنقلة مصنعة خصيصا لوزارة الصحة الليبية من شركة إيطالية ، وذلك بعد الاتفاق الذي جرى في الـ5 من أبريل من العام الماضي بين ممثلي الشركة والوكيل العام حول تقديم الدعم اللوجستي والفني من مختلف التجهيزات الخاصة بالمستشفيات ورفع قدرة خدمات الإسعاف والطوارئ.

ورد مصدر عسكري ليبي قرار حكومة فائز السراج بفتح مواقع لعزل مرضى كورونا بقاعدة معيتيقة الجوية ، الى مخطط يهدف الى إتخاذ المرضى دروعا للمرتزقة الأتراك الموجودين داخل القاعدة ، مشيرا الى أن المخطط يرمي الى إستعمال الجناح العسكري للقاعدة في توجيه ضربات للجيش الوطني عبر الطيران المسيّر ، وفي حالة الرد عليها سيصرخ الجميع بأن الجيش يقصف مواقع عزل المرضى

وأوضح المصدر الذي رفض الكشف عن هويته ، أن عزل المرضى داخل مؤسسة عسكرية خاضعة لإحتلال أجنبي ، يثبت مدى شيطانية الأفكار الصادرة عن الإخوان والميلشيات والمرتزقة الأتراك وكل من يسير في فلكهم ،

لكنه رجح في الوقت ذاته ، وجود هدف آخر وهو تخصيص الموقع لعزل مرضى كورونا من المرتزقة الاتراك في ظل جدل واسع حول إستمرار نقل أعداد منهم الى ليبيا رغم وجود شبهات في حملهم فيروس المرض .

البيان