“الجمارك” تبحث إجراءات توريد قطع غيار للطائرات

بحث نائب المدير العام لمصلحة الجمارك العميد امحمد الشيباني، الاثنين، الملفات المتعلقة بإجراءات توريد قطع غيار طائرات مع ممثلين عن الخطوط الجوية الإفريقية.

وناقش الشيباني وممثلو الشركات في اجتماع عقد بطرابلس، بحضور المستشار القانوني للمصلحة العميد سليمان سالم، آلية تصدير قطع الغيار المتهالكة وغير المرغوبة، للشركة المصنعة، على أن يتم توريد غيرها.

وخلص الاجتماع إلى إحالة الملف إلى اللجنة المشتركة بين الطرفين بموجب قرار سابق لدراسته وعرض النتائج على مسؤولي مصلحة الجمارك للبت فيه، وفقا للقوانين واللوائح المنظمة.

وطالب الشيباني مسؤولي شركة الإفريقية بإعداد تقرير عن ما تم تصديره بشكل “مؤقت” من قطع غيار متهالكة للشركة المصنعة دون توريد البديل عنه ولم يرد عن المصلحة والخطوط الإفريقية أي تفاصيل حول عدد قطع الغيار والشركات المصنعة لها.

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