تجهيز موقع للعزل في غدامس تحسباً لإصابات بـ كورونا

بدأت وزارة الصحة بحكومة الوفاق بتجهيز الموقع السابع للعزل الصحي، تنفيذًا لإجراءات الجهوزية للخطة الوطنية لمواجهة جائحة كورونا -حسب ما أوردته الصفحة الرسمية للوزارة- حيث يجري تجهيز الموقع “السابع” الجديد داخل مدينة غدامـس الواقعة على مشارف المثلث الحدودي مع تونس والجزائر.

وتبلغ السعة السريرية لغرف العزل داخل الموقع الجديد 8 أسرّة، ويتضمن الموقع غرفة عناية فائقة بسعة سريرين ومختبر طبي وغرفة كشف وغرفة للأطباء و 4 دورات مياه.

كما تستعد فيه الوزارة لاستلام موقعي عزل في طرابلس وزوارة من الشركات المكلّفة بتجهيز مواقع عزل في المدن القريبة من المنافذ البرية والبحرية والجوية.

