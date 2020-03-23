اخبار ليبيا الان

تجهيز موقع للعزل في غدامس تحسباً لإصابات بـ كورونا

تم النشر منذُ 12 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بدأت وزارة الصحة بحكومة الوفاق بتجهيز الموقع السابع للعزل الصحي، تنفيذًا لإجراءات الجهوزية للخطة الوطنية لمواجهة جائحة كورونا -حسب ما أوردته الصفحة الرسمية للوزارة- حيث يجري تجهيز الموقع “السابع” الجديد داخل مدينة غدامـس الواقعة على مشارف المثلث الحدودي مع تونس والجزائر.

وتبلغ السعة السريرية لغرف العزل داخل الموقع الجديد 8 أسرّة، ويتضمن الموقع غرفة عناية فائقة بسعة سريرين ومختبر طبي وغرفة كشف وغرفة للأطباء و 4 دورات مياه.

كما تستعد فيه الوزارة لاستلام موقعي عزل في طرابلس وزوارة من الشركات المكلّفة بتجهيز مواقع عزل في المدن القريبة من المنافذ البرية والبحرية والجوية.

The post تجهيز موقع للعزل في غدامس تحسباً لإصابات بـ كورونا appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك