الوطني لمكافحة الأمراض: حالة الاشتباه بكورونا من مستشفى تيجي نتائجها “سالبة”

أخبار ليبيا24

أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الثلاثاء أن نتائج تحاليل حالة الاشتباه بكورونا في مستشفى تيجي كانت سالبة.

وأوضح المركز في بيانه الذي رقمه بـ (13) بشأن حالات اشتباه بفيروس كورونا أن المركز تسلم الإثنين بلاغا بوجود حالة اشتباه واحدة من مستشفى تيجي.

وأضاف المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه بعد فحص العينة مختبريا تبين أن الحالة سالبة وخالية تماما من فيروس كورونا المستجد.

وكان الناطق باسم اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا أحمد الحاسي، أكد أنه لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة وإلى هذه اللحظة جميع الحالات التي أخذت منها عينات كانت نتائجها سالبة.

وأضاف الحاسي في مؤتمر صحفي مساء الإثنين :”حتى الحالة التي أعلن عنها في مدينة سوسة هي حالة سالبة وتم الحجر عليها هي وعائلتها في منزلها”.

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