تعرف على حالات الشفاء من فيروس كورونا..ليست كل الأرقام مخيفة

أخبار ليبا24

أعلنت تقارير من منظمة الصحة العالمية أن عدد المتعافين من فيروس كورونا في العالم ارتفع بشكل كبير حيث وصلت حالات الشفاء إلى مايقرب 104،204 حالة قد تعافوا بعد إصابتهم بفيروس كورونا المتجدد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24