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تعرف على حالات الشفاء من فيروس كورونا..ليست كل الأرقام مخيفة

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبا24

أعلنت تقارير من منظمة الصحة العالمية أن عدد المتعافين من فيروس كورونا في العالم ارتفع بشكل كبير حيث وصلت حالات الشفاء إلى مايقرب 104،204 حالة قد تعافوا بعد إصابتهم بفيروس كورونا المتجدد.

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  • الحمد لله . بخصوص وقف إطلاق النار يجب ان يتم في هذه الضروف بايقاف جميع النشاط العسكري وإيقاف جميع التعاملات مع تركيا اذا تريد مصراتة الهدنة الحقيقية

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