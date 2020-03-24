مصدر: القوات المسلحة تسقط الأحد طائرة مسيرة في محور الهضبة

أخبار ليبيا24

كشف مصدر مطلع أن القوات المسلحة تمكنت الأحد من إسقاط طائرة مسيرة “ياسمينة” في محور مشروع الهضبة في طرابلس.

وأضاف المصدر أن الطائرة خاصة بعمليات الرصد والتوثيق وأسقطت بعد أن حاولت رصد نقاط وتمركزات القوات المسلحة في محور المشروع.

وأشار المصدر إلى أن القوات المسلحة الليبية تمكنت صباح الإثنين من تدمير وإحراق آليتين مسلحتين لعناصر قوات الوفاق في محور عين زارة.

وكان الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، أكد ان قوات الوفاق اخترقت الهدنة الإنسانية في يومها الثاني باستهداف منطقة الشرشارة شمال مدينة ترهونة بوابل من صواريخ الجراد.

وأضاف المسماري، أن آمر مليشيا الإسناد التابعة لحكومة الوفاق، توعد بمزيد من العمليات ضد المدينة والمنطقة بالكامل.

وأشار إلى أن استهداف ترهونة يأتي بالتزامن مع تساقط القذائف العشوائية من مدفعية قوات الوفاق على أحياء منطقة قصر بن غشير ووادي الربيع شرق العاصمة طرابلس.

وكان الجيش الوطني الليبي قد رحّب قبل يومين بالدعوة الدولية لوقف إطلاق النار الإنساني لتمكين السلطات المحلية في ليبيا من مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، شريطة التزام قوات الوفاق بذلك.

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