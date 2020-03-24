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توضيح “مركزي البيضاء”حول إيقاف صرف العملة

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أوضح مدير عام  جناح الرقابة المصرفية في مصرف ليبيا المركزي  بمدينة البيضاء “إدريس الأحيمر”، ما ورد في رسالة دورية سابقة حول طلبه من المصارف التجارية وقف إيداع  أو صرف العملة الورقية والنقدية للمواطنين في إطار مواجهة فيروس كورونا.

وأشار “الأحيمر”  في رسالته التي نشرت في وقت متأخر -أمس الاثنين- عبر حساب المصرف بموقع فيسبوك إلى فترة وقف المعاملات في المصارف  التجارية، التي قال بأنها ستقتصر في فترة تنفيذ حظر التجول فقط، تنفيذاً لأوامر وزارة الداخلية بالحكومة الليبية التي يهدف منها الوقاية من فيروس كورونا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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