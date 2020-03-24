توضيح “مركزي البيضاء”حول إيقاف صرف العملة

أوضح مدير عام جناح الرقابة المصرفية في مصرف ليبيا المركزي بمدينة البيضاء “إدريس الأحيمر”، ما ورد في رسالة دورية سابقة حول طلبه من المصارف التجارية وقف إيداع أو صرف العملة الورقية والنقدية للمواطنين في إطار مواجهة فيروس كورونا.

وأشار “الأحيمر” في رسالته التي نشرت في وقت متأخر -أمس الاثنين- عبر حساب المصرف بموقع فيسبوك إلى فترة وقف المعاملات في المصارف التجارية، التي قال بأنها ستقتصر في فترة تنفيذ حظر التجول فقط، تنفيذاً لأوامر وزارة الداخلية بالحكومة الليبية التي يهدف منها الوقاية من فيروس كورونا.

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