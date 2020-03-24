الأمين العام يحث على وقف إطلاق في جميع أنحاء العالم لمواجهة فيروس كورونا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الإثنين، نداء حث فيه على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء العالم لمواجهة فيروس كورونا.

وقال غوتيريش: “لقد حان الوقت لوقف النزاعات المسلحة والتركيز معا على المعركة الحقيقية في حياتنا”، بحسب ما نشرت الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني.

وأضاف غوتيريش: “ضعوا حدا لمرض الحرب، وحاربوا المرض الذي يعصف بعالمنا. ويبدأ ذلك بوقف القتال في كل مكان. الآن. فهذا ما تحتاج إليه أسرتنا البشرية، الآن أكثر من أي وقت مضى”.

وتابع غوتيريش قائلا: إن “عالمنا يواجه عدوا مشتركا يتمثل في فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19″، مشيرا إلى أن هذا الفيروس يهاجم الجميع بلا هوادة، ولا يأبه لأي أصل عرقي أو جنسية أو فصيل أو دين.

وأوضح أن وقف إطلاق النار سيسمح للعاملين في المجال الإنساني بالوصول إلى السكان الأكثر عرضة لانتشار كوفيد-19، الذي ظهر لأول مرة في مدينة ووهان بالصين في ديسمبر الماضي، وتم الإبلاغ عنه في أكثر من 180 دولة.

وفيما لا تزال النزاعات المسلحة تحتدم في جميع أنحاء العالم، قال الأمين العام للأمم المتحدة، إن أكثر الفئات ضعفا من النساء والأطفال، والأشخاص ذوو الإعاقة، والمهمشين والمشردين هم من يدفعون أبهظ أثمان هذه النزاعات.

وواصل أنطونيو غوتيريش حديثه قائلا: “هم يواجهون أيضا خطر التعرض لخسائر مدمرة بسبب فيروس كوفيد-19. وعلينا ألا ننسى أن النظم الصحية قد انهارت في البلدان التي دمرتها الحروب. وأن العاملين في مجال الصحة، وعددهم قليل أصلا، قد استُهدفوا في أحيان كثيرة. وأن اللاجئين وغيرهم ممن شرّدتهم الصراعات العنيفة معرضون للخطر بشكل مضاعف”.

وأشار غوتيريش، إلى أن ضراوة الفيروس تبيّن جنون الحروب، مضيفا: “ولهذا السبب فإنني أدعو اليوم إلى وقف إطلاق النار فورا في جميع أنحاء العالم. وأقول للأطراف المتحاربة اتركوا الأعمال العدائية. ضعوا مشاعر عدم الثقة والعداوة جانبا. أخرسوا البنادق؛ وأخمدوا المدافع؛ وأوقفوا الغارات الجوية. فهذا الأمر حاسم الأهمية”.

وأكد غوتيريش، أن هذا النداء هو من أجل المساعدة على إنشاء ممرات لإيصال المساعدات المنقذة للحياة، ومن أجل فتح نوافذ ثمينة لحل النزاعات بالطرق الدبلوماسية، ومن أجل جلب شعاع من الأمل إلى حيث تعيش الفئات الأكثر ضعفا إزاء فيروس كورونا.

ودعا الأمين العام، إلى استلهام الحلول من التحالفات والحوارات التي تتبلور ببطء بين الأحزاب المتنافسة ليتسنى وضع نهج مشترك لمواجهة فيروس كوفيد-19، مشيرا إلى “أننا بحاجة إلى أكثر من ذلك بكثير”، على حد قوله.

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