حالة سالبة في مستشفى تيجي ..خالية من كورونا

أصدر المركز الوطني لمكافحة الأمراض البيان رقم 13ضمن قراراته المتسلسلة بشأن حالات اشتباه بفيروس كورونا في ليبيا والمتابعة أول بأول لما يخص مكافحة الوباء المتفشي في أرجاء العالم ومنها جميع دول الجوار الليبي الست، مصر وتونس والجزائر والسودان وتشاد والنيجر. وخص المركز البيان رقم 13 حول ما حدث في بلدة تيجي بمنطقة باطن الجبل الغربي، حيث تسلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض يوم أمس الاثنين 23 مارس 2020م بلاغاً بوجود حالة اشتباه واحدة في مستشفى تيجي .. وبعد فحص العينة مختبرياً تبين أن الحالة سالبة وخالية تماما من فيروس كورونا .

